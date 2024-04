O Arsenal continua firme em sua caminhada para tentar acabar com o jejum de títulos no Campeonato Inglês que dura desde a temporada 2003/04. Nesta terça-feira, na abertura da 34ª rodada, o líder não tomou conhecimento do rival Chelsea, goleando por 5 a 0 no Emirates Stadium e melhorando seu saldo de gols.