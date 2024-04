Carlo Ancelotti já esteve no comando do Bayern de Munique. Em 2017, acabou demitido após levar 3 a 0 do Paris Saint-Germain na segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, pelas quartas de final da competição, ele volta ao Allianz Arena como rival, dirigindo o Real Madrid, mas garante que sem sentimento de vingança. O treinador merengue prega enorme respeito ao time bávaro, retribui elogios a Thomas Tuchel e prega "jogo perfeito" para os espanhóis levarem a decisão viva para a Espanha.