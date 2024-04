As competições de natação dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, disputadas em 2021 por causa da pandemia de covid-19, ainda estão longe de chegar ao fim. Tudo por causa de possíveis 23 casos de doping de nadadores chineses que a Agencia Mundial Antidoping (Wada) tratou como contaminação e evitou se aprofundar em investigação e punição. A Agência Antidoping dos Estados Unidos (Usada) entrou com ação exigindo uma investigação mais profunda sobre os casos. A China tinha uma delegação de 30 nadadores no Japão e conquistou seis medalhas, sendo três de ouro.