De forma dramática, o Nacional do Uruguai derrotou o boliviano Always Ready por 5 a 4 nos pênaltis (após uma vitória de 2 a 1 no tempo regulamentar) nesta quinta-feira (14), no Gran Parque Central, em Montevidéu, pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores-2024 e se classificou para a fase de grupos do torneio.