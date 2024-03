A crônica esportiva do Rio Grande do Sul está de luto. Morreu neste domingo (17), aos 67 anos, o comunicador e ex-narrador da Rádio Gaúcha Marco Antônio Pereira. A causa da morte não foi informada, mas ele enfrentava problemas cardíacos e havia sofrido um infarto no início deste mês. Marcão, como era conhecido, foi internado, passou por cateterismo e recebeu alta há cerca de uma semana, mas faleceu em casa nesta madrugada. Ele deixa três filhos, Henrique, Éder e Mariana, além de três netos.