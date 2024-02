Em uma final inédita para o Brasil, as nadadoras Maria Fernanda Costa, a Mafê, e Gabrielle Roncatto, melhoraram o recorde sul-americano dos 400m livre e ficaram próximas do pódio no primeiro dia de natação no Mundial de Esportes Aquáticos de Doha. Mafê foi a quarta colocada com 4min02s86, e Roncatto terminou uma posição atrás, com 4min04s18.