Depois de decepcionante resultado na abertura da temporada do Circuito Mundial de Surfe, em Pipeline, com nenhum representante entre os oito melhores, o Brasil podia se redimir em Sunset Beach, com Italo Ferreira nas quartas de final. Mas o campeão de 2019 acabou eliminado em bateria bastante disputada diante do australiano Jack Robinson, que fez a decisão com o japonês Kanoa Igarashi nesta quarta-feira e venceu por 18,04 a 15,16.