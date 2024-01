O número 6 do mundo, Alexander Zverev, se classificou no super tie-break do quinto set depois de ficar em desvantagem de 2 sets a 1, vencendo com parciais de 7-5, 3-6, 4-6, 7-5 (7/6) e 7-6 (10/7), o eslovaco Lukas Klein, pela segunda fase do Aberto da Austrália, nesta quinta-feira (18).