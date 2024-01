O número 4 do mundo, Jannik Sinner, depois de estar perdendo por dois sets a zero, reagiu e venceu Daniil Medvedev (N.3) por 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 e 6-3 na final do Aberto da Austrália e conquistou assim seu primeiro título de Grand Slam neste domingo (28) em Melbourne.