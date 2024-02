Em jogo equilibrado, o Corinthians venceu o Guarani neste domingo (21), por 1 a 0, na Neo Química Arena, na estreia da equipe de Mano Menezes no Campeonato Paulista. O atacante paraguaio Ángel Romero resolveu a partida para o time alvinegro, com um lindo golaço de voleio, marcado ainda no primeiro tempo. O jogo também marcou a estreia de reforços, que corresponderam e melhoraram a equipe em relação à última temporada.