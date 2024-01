O Real Madrid se classificou nesta quarta-feira (10) para a final da Supercopa da Espanha ao vencer o Atlético de Madrid por 5 a 3 na prorrogação, em um jogo alucinante no Al-Awwal Park Stadium, em Riad, na Arábia Saudita, no qual Antoine Griezmann se tornou o maior artilheiro da história do 'Atleti'.