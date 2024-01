Ponte Preta e Inter de Limeira fizeram um jogo movimentado na tarde deste domingo, mas empataram sem gols pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Mesmo jogando em casa, no Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta viu o adversário criar as melhores chances, mas contou com grande atuação do goleiro Pedro Rocha para segurar o empate.