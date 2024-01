Líder do Campeonato Espanhol, o Girona venceu o Rayo Vallecano por 3 a 1, nesta quarta-feira, e avançou às quartas de final da Copa do Rei. Com o triunfo, o time sensação da temporada na Espanha igualou sua melhor campanha na competição. Em 2019, o Girona foi eliminado pelo Real Madrid nas quartas de final.