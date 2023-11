O Vitória está de volta à elite do futebol nacional após cinco anos de ausência. O acesso foi conquistado neste domingo (12) com a vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte (SP), pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time baiano ficou muito próximo também do título.