O Brasil conquistou sua primeira vitória no ciclismo de pista dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago. Nesta quinta-feira (23), Sabrina Custódio venceu os 500 metros do contrarrelógio feminino, das classes C1 até C5, para atletas que competem em bicicletas convencionais e que são direcionadas aos competidores com deficiência físico-motora e amputados.