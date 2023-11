O Brasil saiu na frente no duelo com a Coreia do Sul pelos playoffs da Billie Jean King Cup, a versão feminina da Copa Davis. Nesta sexta-feira, Bia Haddad Maia e Laura Pigossi venceram seus jogos de simples e o time nacional abriu 2 a 0 na série melhor de cinco. O confronto está sendo disputado no saibro da Arena BRB, ao lado do Estádio Mané Garrincha, em Brasília.