A semana 9 da NFL contou, pela segunda vez seguida, com o Seattle Seahawks no melhor jogo da rodada. Desta vez, no entanto, o time perdeu para o Washington Redskins em um jogo decidido nos últimos segundos. A rodada também teve a derrota do Houston Texans no primeiro jogo depois da lesão de Deshaun Watson e o melhor jogo de Marshawn Lynch pelo Oakland Raiders.

Texans sofre sem Deshaun Watson

Bob Levey / Getty Images/AFP

O primeiro jogo depois da lesão de Deshaun Watson mostrou que vão ser longos meses para o Houston Texans. Com uma atuação muito fraca de Tom Savage, somada aos desfalques na defesa, o time não conseguiu superar um Indianapolis Colts sem Andrew Luck. O dia foi de T.Y. Hilton, que recebeu para 175 jardas e dois touchdowns.

Jaguars domina, mesmo sem Fournette

Sam Greenwood / Getty Images/AFP

Horas antes do jogo, o Jacksonville Jaguars anunciou que Leonard Fournette ficaria de fora por questões de comportamento — faltou a compromissos do time. Mesmo sem o seu jovem astro, o Jaguars correu bem — foram 111 jardas entre Chris Ivory e T.J. Yeldon — e dominou na defesa outra vez para vencer o Cincinnati Bengals por 23 a 7. O time da Flórida divide a liderança da AFC Sul com o Tennessee Titans, que venceu o Baltimore Ravens.

Saints em alta

Wesley Hitt / Getty Images/AFP

Depois de perder nas duas primeiras rodadas, o New Orleans Saints encaixou. No domingo, chegou à sexta vitória seguida ao vencer o Tampa Bay Buccaneers por 30 a 10. O running back novato Alvin Kamara teve 68 jardas e um touchdown terrestre, além de 84 jardas e um touchdown aéreo. A defesa também limitou o ataque do Bucs, que precisou trocar Jameis Winston no intervalo por conta de uma lesão no ombro.

Panthers é o principal concorrente

Streeter Lecka / Getty Images/AFP

Se o Saints está 6-2, o maior adversário na NFC Sul é o Carolina Panthers. O time confirmou esta condição ao vencer o Atlanta Falcons por 20 a 17. Com dois fumbles de Jonathan Stewart, o time de Charlotte procurou outras alternativas no jogo terrestre: Cam Newton correu para 86 jardas e um touchdown, e Christian McCaffrey fez o melhor jogo de sua jovem carreira, com 94 jardas de scrimmage e um touchdown.

Rams atropela e mostra força

Rob Carr / Getty Images/AFP

Sean McVay é um forte candidato a técnico do ano. E, depois de o Rams fazer 40 pontos em apenas dois jogos entre 2007 e 2016, já atingiu a marca pela terceira vez sob o comando do novo treinador. A vitória convincente da vez foi um 51 a 17 sobre o New York Giants fora de casa. Jared Goff teve 311 jardas e quatro touchdowns — dois deles passados para Robert Woods. Todd Gurley correu para dois touchdowns. A defesa ainda conseguiu forçar uma interceptação em Eli Manning e dois fumbles.

Eagles passa por cima do Broncos

Joe Robbins / Getty Images/AFP

O grande time da temporada até aqui é o Philadelphia Eagles. E o grande jogador é Carson Wentz. Liderado pelo segundo anista, o time da Pensilvânia não deu a menor chance para o Denver Broncos — que não parecia ter uma defesa mininamente competitiva, mesmo sendo uma das melhores da NFL. Wentz teve quatro passes para touchdown. O Eagles ainda teve quatro corredores com pelo menos 25 jardas: o estreante Jay Ajayi, Corey Clement, LeGarrette Blount e Wendell Smallwood. O Broncos teve a reestreia de Brock Osweiler como titular, mas as duas interceptações já deixaram a porta aberta para a volta de Trevor Siemian — ou, quando possível, uma chance para Paxton Lynch.

Adrian Peterson domina outra vez

Ezra Shaw / Getty Images/AFP

Sem Carson Palmer e David Johnson? Não precisou. Adrian Peterson tomou conta do jogo e correu 159 jardas para garantir a vitória do Arizona Cardinals sobre o San Francisco 49ers, que ainda não teve Jimmy Garoppolo em campo e está 0-9 na temporada. O quarterback do Cardinals foi Drew Stanton, que não foi bem, mas também não comprometeu um jogo fácil.

O melhor jogo da rodada

Steve Dykes / Getty Images/AFP

O Washington Redskins venceu o Seattle Seahawks por 17 a 14 em um jogo de tirar o fôlego em Seattle. O Redskins vencia por 10 a 2 no duelo dominado por defesas até o quarto período. De repente, os dois times passaram a ser mais efetivos no ataque. Um touchdown do tight end Luke Willson recolou o Seahawks no jogo, com o placar de 10 a 8, mas o time perdeu a conversão de dois pontos na tentativa do empate. No entanto, Doug Baldwin virou o placar com um touchdown longo a pouco mais de dois minutos do fim. O Redskins precisou se apressar. E deu certo. Kirk Cousins achou uma bomba para John Doctson e colocou o time na linha de uma jarda. Rob Kelley voltou a virar o placar. O Seahawks ainda tentou uma Hail Mary, mas não deu certo. Com quatro vitórias e quatro derrotas, o Redskins ainda sonha com pós-temporada.

O Cowboys do ano passado dá as caras

Ronald Martinez / Getty Images/AFP

O Dallas Cowboys finalmente começa a mostrar por que foi tão bom em 2016. Com efetividade da linha ofensiva, domínio de Ezekiel Elliott e uma atuação segura na defesa, sobretudo contra o jogo terrestre, o time venceu o forte Kansas City Chiefs e chegou ao terceiro triunfo seguido. O wide receiver Terrance Williams, especialistas em avanços depois da recepção, teve 141 jardas. Com 5-3, o Cowboys terá uma semana decisiva pela frente: deve sair nos próximos dias a decisão que define se o time poderá contar com Elliott até o fim da temporada.

Be(a)st Mode

Mike Ehrmann / Getty Images/AFP

Marshawn Lynch fez o seu melhor jogo no uniforme do Oakland Raiders. Com 57 jardas e dois touchdowns, o running back foi decisivo na vitória do time sobre o Miami Dolphins por 17 a 14 no Sunday Night Football. Jay Cutler fez um bom jogo, com 311 jardas, três touchdowns e nenhuma interceptação, mas as 126 jardas recebidas pelo tight end Jared Cook também foram importantes para os californianos.

Resultados deste domingo na NFL

Houston Texans 14-20 Indianapolis Colts

Jacksonville Jaguars 23-7 Cincinnati Bengals

New Orleans Saints 30-10 Tampa Bay Buccaneers

New York Giants 17-51 Los Angeles Rams

Carolina Panthers 20-17 Atlanta Falcons

Philadelphia Eagles 51-23 Denver Broncos

Tennessee Titans 23-20 Baltimore Ravens

San Francisco 49ers 10-20 Arizona Cardinals

Seattle Seahawks 14-17 Washington Redskins

Dallas Cowboys 28-17 Kansas City Chiefs

Miami Dolphins 24-27 Oakland Raiders

