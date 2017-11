André Ávila / Agencia RBS

O que mais Everton terá que fazer para ganhar a vaga no time titular do Grêmio no lugar de Fernandinho? Ele entrou muito bem no segundo tempo e foi o autor de dois gols da virada Tricolor por 3 a 1 sobre o Flamengo, na Arena. É preciso dar sequência para o guri! Beto da Silva também foi colocado na etapa final, no lugar de Jael, e fez uma grande jogada para Luan finalizar o placar.

Renato, que teimou na escalação inicial de Fernandinho e Jael, mexeu bem! Recarregou as baterias do time gremista, que ficou mais rápido com o trio Everton, Luan e Beto da Silva e criou mais chances de gol. Já o pensando na final da Libertadores contra o Lanús, o Cebolinha pode dar uma contribuição maior na equipe jogando pelo lado esquerdo. E Beto da Silva pode ser uma boa alternativa, caso Lucas Barrios não consiga se recuperar de lesão até o dia 22. Contra a Ponte Preta, em Campinas, será uma ótima oportunidade para testar a nova formação. Renato falou que vai pensar até quarta-feira.

NOITE COLORADA – Mesmo jogando fora de casa, o Inter contará com o apoio da torcida colorada no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. A região é de forte influência gaúcha. Mas a pressão será forte! O Luverdense está desesperado no Z-4 e precisa da vitória. O Colorado vai buscar hoje a vitória que garante a classificação virtual para a Série A. Na real, falta muito pouco para a tranquilidade definitiva do Inter!