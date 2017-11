McCown fez um jogo sólido na vitória do Jets Al Bello / Getty Images/AFP

O New York Jets usou o que tem de melhor para vencer o Buffalo Bills na noite desta quinta-feira (2), na abertura da semana 9 da NFL: a sua linha defensiva. Com o domínio nas trincheiras, fez 34 a 21, quebrou a sequência negativa e impediu o Bills de igualar o New England Patriots na liderança da AFC Leste.

A defesa foi o grande trunfo do Jets na partida, mas o ataque também produziu bons momentos. O veterano quarterback Josh McCown, por exemplo, anotou um touchdown corrido de 10 jardas para abrir o placar. O Bills chegou a empatar na primeira recepção na end zone da carreira de Zay Jones, mas o Jets passou a dominar logo depois.

Explorando os erros e a inefetividade do Bills, os donos da casa fizeram cinco campanhas que terminaram em pontuação: dois field goals de Chandler Catanzaro — no segundo e quarto período — e, entre eles, três touchdowns — uma recepção de Robby Anderson e duas corridas de Matt Forte.

Com o jogo em 34 a 7 para o Jets, o Bills esboçou uma reação no fim, mas a diferença era grande demais. O time anotou touchdowns com uma recepção de Deonte Thompson e uma corrida de Tyrod Taylor.

Josh McCown completou 14 de 20 passes para 140 jardas e um touchdown. Matt Forte teve o seu melhor jogo na temporada, com 77 jardas e dois touchdowns em 14 corridas. Tyrod Taylor completou 29 de 40 passes para 285 jardas e dois touchdowns, além de 35 jardas e um touchdown por terra.