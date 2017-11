Félix Zucco / Agencia RBS

Não pensem que já estou me considerando integrante da Libertadores do ano que vem. Muito pelo contrário, pelo menos em nível de pensamento. O que estou tentando me referir é como obter a vaga para 2018.

Uma das possibilidades seria vencendo a atual competição sul-americana. É muito difícil, porque o adversário gremista é o atual campeão argentino. Isso significa dizer que, no campeonato local, derrubou grandes equipes, como Boça Juniors, River Plate, Independiente e outros bem cotados. Mas, dentro da realidade, agora na final, penso que cada clube tem 50% de chance. Então é possível sonhar com o título e comemorar junto a participação no ano próximo.

Por outro lado, há boas possibilidades de se chegar à Libertadores, nem que seja na fase preliminar, através do Campeonato Brasileiro. Há muita indefinição ainda no que diz respeito ao número de vagas disponíveis. O Cruzeiro já está, o Flamengo pode estar em seguida. Assim, o temido G-4, que todos estão buscando, pode se transformar em G-7, quem sabe até, num caso de exceção, G-8.

Glória e busca

Vencer a Libertadores é a glória de clube grande. Torná-la a disputar no ano seguinte sempre é uma grande aspiração e, se obtida a vaga, se aproxima nova chance de consagração.

Nestas condições, precisamos dedicação total a esta finalíssima e o canto do olho ainda mantido no Brasileirão. Para tanto, precisamos vencer o Flamengo no domingo e manter a esperança de classificação entre os quatro melhores do Campeonato Brasileiro.