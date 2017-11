A semana 9 da NFL começou nesta quinta-feira (2) com a vitória do New York Jets sobre o Buffalo Bills. A rodada segue entre domingo e segunda-feira. Antes, o Prime Time dá um resumo das notícias mais importantes que envolvem a liga.

Andrew Luck fora da temporada

Elsa / Getty Images/AFP

Depois de semana de expectativa, alguns treinos e um retrocesso na recuperação, Andrew Luck está definitivamente fora da temporada. O Indianapolis Colts testou alguns quarterbacks no início da semana e, nesta quinta (2), colocou Luck na reserva de lesionados. O time tem Jacoby Brissett e Scott Tolzien no elenco para a posição. Depois de ser trocado junto ao Patriots, Brissett foi o titular nos últimos sete jogos.

Deshaun Watson sofre lesão grave

John Grieshop / Getty Images/AFP

A mágica temporada de calouro do quarterback Deshaun Watson chegou ao fim. O jogador teve diagnosticada uma ruptura de ligamento cruzado anterior no joelho e está fora da temporada. A lesão ocorreu em um treino sem contato. Tom Savage, que foi o titular na semana 1 antes de perder a posição para Watson, reassume o cargo. O Houston Texans também contratou Matt McGloin e T.J. Yates para compor o elenco.

Ezekiel Elliott de volta

Ezra Shaw / Getty Images/AFP

A Justiça americana reativou o efeito suspensivo da punição a Ezekiel Elliott. Assim, o running back poderá jogar pelo Dallas Cowboys contra o Kansas City Chiefs no próximo domingo. A tendência é que o efeito suspensivo seja definitivamente analisado na semana que vem. Se Elliott perder, cumprirá a suspensão de seis jogos. Senão, o jogador fica liberado até o julgamento do mérito do caso. Neste cenário, a tendência é que ele possa jogar até o fim do ano.

Reforços na espera

San Francisco 49ers / Divulgação

A semana foi movimentada no mercado, mas os reforços não vão chegar com muito impacto em seus novos times. Kelvin Benjamin ficou inativo na derrota do Buffalo Bills para o New York Jets. Jimmy Garoppolo será apenas reserva de C.J. Beathard na partida do San Francisco 49ers contra o Arizona Cardinals. E o técnico Doug Pederson não confirmou que Jay Ajayi jogará pelo Philadelphia Eagles diante do Denver Broncos.

Pierre Garçon com lesão no pescoço

San Francisco 49ers / Divulgação