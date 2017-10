O West Ham continua se complicando e poderia entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês neste fim de semana, após perder por 3 a 0 em casa para o Brighton, nesta sexta-feira na partida de abertura da 9ª rodada da competição.

Com 8 pontos de 27 possíveis, o West Ham é o 17º colocado, com apenas dois pontos a mais que o Leicester (18º), que no sábado visita o Swansea (14º).