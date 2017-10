Com dois gols do congolense Cédric Bakambu, o Villareal (8º) venceu o Girona (17]) por 2 a 1, neste domingo, pela oitava rodada da Liga espanhola, e subiu posições na tabela.

O atacante fez dois gols parecidos, aos 9 e 20 minutos do primeiro tempo. Ainda antes do intervalo, os catalães diminuíram com o uruguaio Christian Stuani aos 40 minutos.