Os torcedores do Cruzeiro se exaltaram nas redes sociais neste domingo, depois que Sassá curtiu uma publicação do zagueiro Felipe Santana, do Atlético-MG, comemorando a vitória no clássico por 3 a 1. Pelo Instagram, Sassá explicou que curtiu a foto do jogador rival sem querer, enquanto estava tentando publicar uma foto.