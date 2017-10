A mobilização para angariar os recursos necessários partiu do narrador Pedro Ernesto Denardin, que contou com o apoio imediato de Edgar Vaz, presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (ACEG).

Para a ideia sair do papel, o narrador também entrou em contato com o cardiologista Fernando Lucchese, que auxiliou na marcação do procedimento a ser feito pelo cirurgião geral Luiz Alberto De Carli, coordenador do Centro de Tratamento da Obesidade (CTO) da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre desde 2010.