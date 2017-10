Franck Fife / AFP

O conflito do PSG com o futebol espanhol está longe do fim e vive mais um capítulo nesta segunda-feira. O presidente da liga espanhola, Javier Tebas, admitiu ao diário francês L’Équipe que trabalha pela exclusão do PSG da Liga dos Campeões a partir de uma queixa que apresentou em agosto deste ano junto à Uefa. O dirigente consubstanciou sua ação jurídica num estudo minucioso de 44 páginas em que tenta provar que o clube francês recebe um financiamento artificial do estado do Catar.

Numa entrevista publicada na edição desta segunda-feira do diário francês L’Équipe Telbas admitiu o objetivo da demanda apresentada junto à UEFA e reforçou a denúncia de artificialismo nos patrocínios do clube francês e do Manchester City com o propósito de burlar as regras de Fair Play Financeiro adotadas pela UEFA: