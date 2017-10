Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio arrasador de 2017 voltou! E foi na hora certa. Nem o torcedor mais otimista apostaria que o Tricolor teria uma atuação tão fantástica em Guayaquil no primeiro jogo de semifinal da Libertadores. Encarou o Monumental lotado, pintado de amarelo, e não tomou conhecimento do Barcelona-EQU.Muito cedo, o time de Renato mostrou maturidade e abriu 2 a 0. Soube suportar os momentos de pressão. Na etapa final, os equatorianos foram para o tudo ou nada. Marcelo Grohe fez um milagre na conclusão de Ariel na cara do gol! E toda a espera por Luan foi recompensada pelos dois gols marcados no momento decisivo. Foi o cara da partida! Tratou bem da bola como ninguém.

No aspecto coletivo, o time gremista foi perfeito. A vantagem do 3 a 0, com autoridade, coloca o Grêmio na decisão da Libertadores depois de 10 anos. Só se acontecer algo sobrenatural para não confirmar a vaga na decisão com a Arena lotada. Agora é ficar de olho no duelo entre River Plate e Lanús.

GOLAÇO DO 10!

D'Alessandro é um cara diferenciado dentro e fora dos gramados. O projeto Lance de Craque, capitaneado pelo meia, vai para a sua quarta edição no dia 16 de dezembro, um sábado, às 20h, no Beira-Rio. Será mais uma celebração da bola para ajudar quem precisa!

Grandes nomes de hoje e do passado estarão em campo, como Danilo Fernandes, Barrios, Paulo Roberto Falcão, Dunga, Paulo Nunes, Alex, Iarley, Mauro Galvão, Zé Roberto, Diego Aguirre, Ruben Paz, Oscar e Taison. As instituições beneficiadas pela renda da partida serão o Instituto da Criança com Diabetes, Instituto do Câncer Infantil, Lar Santo Antônio dos Excepcionais, Instituição de Educação Infantil Santa Terezinha, Casa do Menino Jesus de Praga, Hospital da Criança Santo Antônio e o Centro Social Marista de Porto Alegre.

Os ingressos podem ser adquiridos no site lancedecraque.com. O evento não tem cor de camisa. Serão todos jogando e torcendo pelo mesmo time: o da solidariedade!

TIME ENCAMINHADO

Cláudio Winck ou Alemão? É uma das indefinições na projeção de equipe do Inter para encarar o Ceará no jogo decisivo de sábado. Mas será que o técnico Guto Ferreira tem mesmo essa dúvida para definir a escalação? Não creio! Winck pode até não o lateral-direito dos sonhos do torcedor colorado, mas já deu uma resposta melhor do que a amostra de Alemão no jogo contra o Criciúma.

CAMISA PESADA

Com um gol do atacante Scocco, o River Plate está com a vantagem no duelo argentino com o Lanús na outra semifinal da Libertadores. Resultado justo! Mesmo tendo uma campanha inferior, o time de Buenos Aires foi soberano no Monumental de Nuñez lotado e joga por um empate na próxima terça-feira. O peso da camisa do River Plate fez a diferença no jogo de ida. É o favorito para chegar na decisão!