O Lebes Canoas recebe neste sábado, às 18h, o Sesi-SP no Ginásio Poliesportivo La Salle em confronto direto pela terceira rodada da Superliga masculina. Com duas vitórias por 3 sets a 0 nos dois primeiros jogos (contra Montes Claros, em casa, e Campinas, em São Paulo) o time gaúcho é o vice-líder da competição, atrás apenas do Sada Cruzeiro, que tem uma partida a mais do que os gaúchos.