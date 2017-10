LUCAS MERÇON / Fluminense,Divulgação

Presença garantida por Abel Braga no clássico de quarta-feira, o atacante Henrique Dourado é a esperança de gols do Fluminense diante do Flamengo, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O camisa 9, que ficou de fora da jogo de domingo contra a Chapecoense, garantiu estar bem fisicamente e admitiu que a partida de quarta-feira, no Maracanã, é especial.

- Se o Abel garantiu, quem sou eu para falar (se está escalado para o Fla-Flu). O importante é que estamos todos focados. Sabemos da importância. É o jogo que gera aquela ansiedade, o que todos querem participar. Temos que desfrutar da melhor maneira possível para nos classificar. Dificilmente se repetirá umas quartas de final com Fla-Flu - afirmou o Ceifador, antes de seguir:

- Temos que aproveitar para fazer o que estamos fazendo nos últimos jogos e, quem sabe, abrir uma boa vantagem na primeira partida - disse o camisa 9.

Além da primeira parte da decisão com o Flamengo, o Fluminense tem mais em jogo na quarta. Foram seis clássicos na temporada, com duas vitórias do Rubro-Negro, quatro empates e nenhum triunfo do Tricolor. O jejum é incômodo.

Presente em todos Fla-Flus de 2017, Henrique Dourado tem bons números no clássico. São três gols do Ceifador contra o Flamengo no ano, mas o atacante não lembra dos confrontos com tanta alegria. Na visão do centroavante, o Fluminense fez bons jogos contra o rival e está na hora de, enfim, vencer.