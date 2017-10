O Lyon assumiu a terceira colocação da Ligue 1, neste domingo, depois de vencer o lanterna Metz por 2 a 0 com dois gols de Nabil Fekir, pela 11ª rodada do campeonato francês.

Fekir abriu o placar, aos seis minutos do primeiro tempo, e definiu a vitória ainda antes do intervalo, aos 20. O meia chegou aos nove gols na competição e está atrás apenas do colombiano Radamel Falcao (13) e do uruguaio Edinson Cavani (11) na briga pela artilharia.