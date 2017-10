O Everton anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Ronald Koeman, que levou o time à sétima colocação da última temporada mas que deixou os Toffes na 16ª posição desta edição, após ser goleado por 5 a 2 pelo Arsenal em casa.

Koeman não encontrou estabilidade em um time reforçado com nomes do peso de Wayne Rooney, que voltou ao clube de sua formação depois de se tornar lenda no Manchester United.