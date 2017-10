Após a derrota por 2 a 0 para o Bahia, o técnico Fábio Carille admitiu que o Corinthians não teve boa atuação neste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O treinador ainda lamentou os erros de passes, principalmente no primeiro tempo.

- Antes mesmo do que o gol, senti que minha equipe precisava jogar mais. Ficamos devendo no jogo de hoje. Teve os erros, mas nós perdemos. Mesmo com erros nos gols, devíamos ter jogado mais - analisou Carille.