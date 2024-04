A próxima semana será importante para o técnico Eduardo Coudet contar com dois reforços, projetando a estreia do Inter no Brasileirão. Enner Valencia e Aránguiz estão sendo preparados para a partida contra o Bahia, no dia 13, pela primeira rodada do campeonato nacional. O treinamento da manhã deste sábado (6) aconteceu com portões fechados no CT Parque Gigante.