Com força máxima, o Inter iniciou viagem para Santa Cruz do Sul, onde busca primeira vitória como visitante no Gauchão. A ausência na lista de relacionados é o volante Campanharo, que acusou um desconforto no joelho direito. Porém, o jogador é reserva e não iria começar a partida agendada para iniciar às 21h30min desta quarta (7), no Estádio dos Plátanos.