As Gurias Coloradas estão nas semifinais da Copinha Feminina. Neste domingo (10), o Inter venceu a Ferroviária por 1 a 0 e avançou para a fase decisiva com 100% de aproveitamento. Mileninha marcou o gol da classificação colorada. As adversárias coloradas sairão do confronto entre Corinthians e Botafogo.