Internacional começa a decidir a sua sorte na Série B na noite de amanhã em Minas Gerais, contra o Boa. Com um time desfalcado, mas com soluções propostas pelo técnico Guto Ferreira, o Colorado se propõe a mudar um pouco o esquema para chegar a um bom resultado fora de casa. Veremos Camilo jogando ao lado de D’Alessandro e Nico López revezando com Pottker como jogador mais avançado do time.

O Internacional não deve se preocupar em fazer um jogo bonito. Ao contrário, desta vez, mais do que nunca, o que importa é o resultado. Quanto mais rápido o Internacional somar os pontos necessários para garantir a volta à Primeira Divisão na próxima temporada, mais calma terá para, num segundo momento, tentar buscar a conquista do título do campeonato.

É importantíssimo o bom resultado no jogo de terça à noite em Varginha, também, para chegar a Criciúma no próximo sábado com muito mais tranquilidade para buscar uma boa vitória.

Mais eficiência, menos show

No final, Guto Ferreira, tão criticado por seu pragmatismo, está conseguindo implantar sua estratégia e a consequente possibilidade de construir os resultados suficientes para que o Colorado retorne de uma vez para a série A.