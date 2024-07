Partiu de Renato Portaluppi, para o bem ou para o mal, a imagem-símbolo do Grêmio para o restante de 2024. Depois de responder por 55 minutos sobre a situação do clube na briga contra rebaixamento ao lado de Kannemann e Geromel, o técnico se levantou e posou para fotos de mãos dadas com os dois capitães da equipe.