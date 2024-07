O time do Grêmio terá mudanças em relação à equipe que foi derrotada por 1 a 0 pelo São Paulo, no Morumbi. De volta à beira do campo após se recuperar de uma forte gripe, o técnico Renato Portaluppi prepara até três mudanças na escalação para o jogo contra o Vitória, no domingo (21), às 11h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul.