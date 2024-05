Os garotos da base do Grêmio chegaram na manhã desta terça (7) a Curitiba, após serem resgatados do CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, onde estavam “ilhados” por conta das enchentes. Os atletas, ao lado de funcionários do clube, deixaram os alojamentos de barco, em uma operação que contou com a ajuda do centroavante Diego Costa e do ex-volante Lucas Leiva.