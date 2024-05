A CBF anunciou, na tarde desta terça-feira (7), a decisão de adiar os jogos envolvendo times gaúchos até o dia 27 de maio por todas as competições nacionais. A medida envolve partidas do Grêmio, três pelo Brasileirão e uma pela Copa do Brasil. A Conmebol também decidiu adiar o confronto com o Estudiantes, pela Libertadores