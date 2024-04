Na mais recente Batalha de La Plata, o nosso lendário capitão Pedro Geromel sofreu uma grave lesão no braço. Chegou a jogar por mais de cinco minutos com o braço fraturado. E mesmo com as dúvidas sobre a performance, o nosso camisa três vai fazer falta. Ele continua sendo a referência técnica da marcação e irá nos desfalcar por 45 dias, no mínimo.