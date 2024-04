Entusiasta da utilização de dois pontas, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, vive um dilema a partir da lesão de Pavon. Sem outro atacante com a mesma habilidade do argentino na recomposição, o treinador precisa escolher entre um ponta-direita bem ofensivo, como Gustavo Nunes, ou um meia mais marcador, como o recém-contratado Edenilson. A dúvida está estabelecida inclusive para o jogo desta terça (30), contra o Operário-PR, pela Copa do Brasil.