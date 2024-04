Já eram 00h50min de sexta-feira (26) quando a delegação do Grêmio chegou ao hotel em que ficará concentrada para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova. Pelo menos quatro jogadores gremistas chamam atenção no grupo que vai encarar os baianos no sábado (27), pelo Brasileirão, e o Operário-PR, no Paraná, na terça-feira (30), pela Copa do Brasil.