Grêmio e Juventude chegam para a decisão do Gauchão, neste sábado (6), às 16h30min, com formas de jogar bem definidas e que foram consolidadas ao longo da competição. Apesar disso, as decisões sempre podem apresentar surpresas em escalações ou sistemas táticos. GZH projeta surpresas que Renato Portaluppi e Roger Machado podem fazer na Arena.