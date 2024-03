Contratado sem alarde, o volante Dodi ganha, aos poucos, espaço no grupo do Grêmio. Além de entrar em quase todos os jogos do Gauchão, o atleta vem agradando o técnico Renato Portaluppi pela polivalência, podendo atuar em três posições diferentes. O atleta é o mais cotado para substituir Villasanti quando o paraguaio estiver a serviço da seleção do seu país.