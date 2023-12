Com um domingo (3) de calor em que Porto Alegre teve máxima de 33°C, segundo a Climatempo, torcedores que foram até a Arena do Grêmio para acompanhar a despedida de Luís Suárez na vitória contra o Vasco da Gama perceberam uma novidade. Eles puderam entrar no estádio com "garrafa de água de uso pessoal", segundo a Arena Porto Alegrense, que administra o espaço.