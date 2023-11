As Gurias Gremistas perderam a hegemonia estadual neste domingo (26) ao empatarem com o Inter na Arena em 1 a 1. Apesar da igualdade jogando em sua casa, o Grêmio tinha uma desvantagem de dois gols depois da derrota no Beira-Rio no meio de semana, o que resultou na conquista do principal rival. O Tricolor era o atual campeão — venceu as Gurias Coloradas na temporada passada.