Renato Portaluppi aproveitou a entrevista coletiva desta sexta-feira (20) para fazer um desabafo contra quem criticou sua decisão de, em algumas partidas do Brasileirão, escalar time misto, em benefício de competições de mata-mata, como Copa do Brasil e Libertadores. Além de assegurar que "faria tudo de novo", o treinador do Grêmio propôs aos críticos que trocassem de lugar com ele para ver que decisão tomariam quando os jogadores se queixassem de cansaço.