Após o gol salvador de Ramiro, aos 46 minutos do segundo tempo, e a vitória diante do Coritiba, no Estádio Couto Pereira, os jogadores do Grêmio falaram sobre a vontade e o empenho da equipe durante a partida diante da equipe paranaense. Após conversa com o técnico Renato Portaluppi, antes do duelo, jogadores fizeram acordo para manter o foco e demonstrar mais vontade nas partidas do Campeonato Brasileiro.