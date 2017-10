Nestor Pitana será o árbitro do primeiro jogo, em Guayaquil FRANCK FIFE / AFP

O Grêmio já planeja como orientará os jogadores para que entendam as peculiaridades da arbitragem de vídeo. Há a precaução de alertá-los para eventuais demoras em decisões, além de fazê-los entender que, se houver reversão de uma marcação do árbitro, não adianta reclamar. Significa que o lance visto no vídeo é claro.

— Já combinei com o Renato para fazermos uma palestra com os atletas. A Conmebol também deve enviar alguém para falar com os jogadores no hotel da concentração, no Equador. Temos de nos preparar para, eventualmente, termos nove, 10, 11 minutos de acréscimo em um jogo — conta André Zanotta, executivo de futebol que representou o clube em uma das reuniões na Conmebol.

No dia 12 de outubro, a Conmebol foi à Arena para checar as instalações. Pediu que o Grêmio promova uma partida experimental, provavelmente entre dois times de sua base, para testar o sistema dias antes da partida de volta com o Barcelona-EQU.